Мантуан высказался о своём прогрессе в составе «Зенита»

Бразильский футболист «Зенита» Густаво Мантуан высказался о своём прогрессе в составе сине-бело-голубых. При этом он отметил, что должен продолжать работать ещё усерднее, чтобы стать ключевым игроком команды из Санкт-Петербурга.

«Чувствую, что прогрессирую и в личном плане, и в командной игре — и всё это отражается на игровом времени. Тем не менее, это повод для того, чтобы ещё больше и ещё серьёзнее работать, чтобы закрепиться в составе ещё сильнее и постоянно быть на поле. Это моя цель», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В ближайшем матче чемпионата сине-бело-голубые встретятся с «Ахматом».