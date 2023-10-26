Иван Сергеев: Санкт-Петербург для меня круче Москвы

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев назвал свой самый любимый город и перечислил отличия Москвы от Санкт-Петербурга.

«Какой самый любимый город? Сейчас — Санкт-Петербург. В Самаре тоже было классно — там лето с мая по сентябрь, очень тепло. Когда играли в «Строгино» и «Торпедо», очень нравилась Москва. Но в какой-то момент она мне приелась, перестал получать удовольствие от этого города. Москва и Петербург — наши мегаполисы, туда все едут. Уровень жизни там, естественно, выше, чем в регионах, возможностей больше. Думаю, в других странах так же: из маленьких городов все хотят перебраться в большие — учиться, работать.

Что круче — Москва или Питер? Для меня — Санкт-Петербург. В чём их главное различие? Ну, первое — это погода. В Петербурге резкая смена погоды: солнце, а потом раз — и ливень. В Москве такого нет. Плюс отличается менталитет людей. В Москве на тебя не обращают внимания — могут в час пик толпой занести в метро и так же вынести. В Петербурге такого нет. Сам город более спокойный, интеллигентный. Во всех туристических местах я уже побывал — очень круто. Но если приезжают родители, сестра или друзья — хожу с ними по второму, третьему разу. Не могу же отправить их гулять, а сам дома остаться», — приводит слова Сергеева издание Sport24.