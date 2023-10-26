Тонали дисквалифицирован на 10 месяцев за ставки. Долги игрока перед кредиторами — € 3 млн

Итальянская федерация футбола дисквалифицировала полузащитника «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали за ставки на 10 месяцев. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский хавбек ставил на матчи «Милана», когда выступал за этот клуб. Он признался, что сейчас у него долги на € три млн. Кредиторы в какой-то момент угрожали футболисту, обещая сломать ему ноги.

Из-за дисквалификации итальянец пропустит оставшуюся часть сезона английской Премьер-лиги, а также чемпионат Европы — 2024, если сборная Италии сможет пройти квалификацию на этот турнир.

Тонали перешёл в «Ньюкасл» из «Милана» в минувшее трансферное окно за € 64 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Напомним, ранее игрок «Ювентуса» Николо Фаджоли стал первым футболистом, имя которого прозвучало в ходе расследования о ставках. Он уже получил семимесячную дисквалификацию.