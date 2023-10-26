Борис Ротенберг ответил, будут ли проводить реновацию поля на стадионе «Фишт»

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос, будут ли на стадионе «Фишт» проводить реновацию поля. Также он подчеркнул, что возможная смена тренера южного клуба будет зависеть от результатов команды.

«Будут ли изменения на тренерском мостике? Всё зависит от результата. Что с полем и будет ли реновация? Поле стараемся исправить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Сочи» находится на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала девять очков в 12 матчах. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28). В тройке лидеров также находятся «Зенит» и «Крылья Советов».