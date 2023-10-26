Гендир «Ахмата»: Саудовская Аравия — дружественная страна, но надо доверять нашим судьям

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил идею Российского футбольного союза (РФС) о сотрудничестве в области судейства с федерациями футбола Саудовской Аравии, Катара и Беларуси. Ранее стало известно, что иностранные арбитры будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги. В обратных направлениях отправятся российские судьи.

«Что касается заседания Исполкома, все решения, которые были намечены, приняты. Развитие любительского футбола, обсудили все вопросы.

Решение об участии судей из Саудовской Аравии будет принимать департамент. Саудовская Аравия — дружественная страна. Может быть, в нынешних политических условиях это было бы неплохо. Я считаю, что надо доверять нашим судьям.

Не могу обсуждать уровень зарубежных судей, потому что не знаю его. Давайте будем доверять российским арбитрам», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.