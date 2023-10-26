Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: мы находимся в Европе — и должны быть там

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров считает, что футбольная Россия находится в Европе, несмотря на отстранение.

«Нужно ли стремиться в Европу? Мы в Европе и должны быть там», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных футбольных турнирах по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных. Российские арбитры также перестали получать назначения на матчи еврокубков. В связи со всеми перечисленными факторами Российский футбольный союз рассматривал перспективу перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.