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Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: мы находимся в Европе — и должны быть там

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: мы находимся в Европе — и должны быть там
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров считает, что футбольная Россия находится в Европе, несмотря на отстранение.

«Нужно ли стремиться в Европу? Мы в Европе и должны быть там», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных футбольных турнирах по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных. Российские арбитры также перестали получать назначения на матчи еврокубков. В связи со всеми перечисленными факторами Российский футбольный союз рассматривал перспективу перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

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