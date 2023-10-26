Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: Мажич только пришёл, а мы его уже склонять будем?

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о работе руководителя департамента судейства Милорада Мажича.

«Раздражает ли закрытость Мажича? Нас ничего не раздражает. Наберёмся терпения, а выводы будем делать потом. Человек привнёс в департамент судейства что-то своё. Давайте дадим ему время и будем обсуждать хотя бы в конце сезона. Мажич только пришёл, а мы его уже склонять будем? Футболисты же тоже в пустые ворота не попадают. Они тоже люди, у всех бывают ошибки», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Милорад Мажич занял пост руководителя департамента судейства летом 2023 года. Ранее с критикой в адрес работы арбитров выступил президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев.