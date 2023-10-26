В «Ахмате» ответили, какое место должна занять команда по итогам сезона РПЛ

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, какое место грозненская команда должна занять по итогам сезона-2023/2024.

«Какое место должна занять команда? Чтобы быть совсем довольными, нужно занять первое место. Но если более реально, то наша задача — побеждать в каждой игре и радовать болельщиков. В этом году уже вряд ли получится повторить результат прошлого сезона, но мы будем стремиться к этому», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Ахмат» после 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства грозненцы сыграют с «Зенитом» на выезде. Встреча состоится 28 октября, начало — в 19:00 мск.