Объявлены судейские назначения на матчи 13-го тура РПЛ сезона-2023/2024

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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры этого тура пройдут 27, 28 и 29 октября.

27 октября (пятница)

«Рубин» – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

28 октября (суббота)

«Факел» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Андрей Бутенко.

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Олег Соколов.

29 октября (воскресенье)

«Пари НН» – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» – «Урал»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалёв; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Алексей Тюмин.