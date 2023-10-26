Гендиректор «Ахмата» высказался об отсутствии офсайдных линий в РПЛ

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об отсутствии офсайдных линий в Российской Премьер-Лиге.

«Наверное, плохо, что нет офсайдных линий, потому что раньше они были. Но когда-то и VAR не было — мы же как-то существовали и играли. Всё наладится, но надо время. Обстановка в мире такая. Это ведь не РФС не хотел, чтобы их не было», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Ахмат» после 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства грозненцы сыграют с «Зенитом» на выезде. Встреча состоится 28 октября, начало — в 19:00 мск.