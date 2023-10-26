Гендиректор «Ахмата»: судейство не стало хуже. Есть ошибки, но они были всегда

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сформулировал промежуточное мнение о судействе в Российской Премьер-Лиге.

«Промежуточное мнение о судействе? Хуже не стало. Есть ошибки, но они были всегда. Однако из-за одних ошибок надувается большой пузырь, а из-за других — поменьше», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Айдамиров отметил, что не стал бы выносить в публичное поле претензии к департаменту судейства, который этой осенью раскритиковал президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев.

«Ахмат» после 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства грозненцы сыграют с «Зенитом» на выезде. Встреча состоится 28 октября, начало — в 19:00 мск.