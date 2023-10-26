Игнатьев. Кварацхелия — лучший трансфер в истории «Локомотива»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал грузинского вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию лучшим приобретением в истории московского «Локомотива».

«Кварацхелия — наверное, лучший трансфер в истории «Локомотива». Как его разглядели тогда, а потом не доглядели. Сейчас он один из ведущих футболистов Европы. Как могли расстаться с игроком такого калибра — непонятно. К сожалению, его оценили по достоинству [уже] вне наших стен», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Напомним, Кварацхелия перешёл в «Локомотив» из грузинского «Рустави» в 2018 году на правах аренды на полгода с правом приоритетного выкупа. По окончании сезона железнодорожники отказались от идеи подписания вингера, после чего он перешёл в «Рубин», где провёл три сезона.

Летом прошлого года Хвича стал игроком «Наполи». В дебютном сезоне вместе с «партенопейцами» он выиграл скудетто и был признан лучшим футболистом чемпионата Италии. В минувшем сезоне Серии А Кварацхелия провёл 33 матча, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.