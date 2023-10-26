Павел Каманцев: с Алаевым отношения рабочие, никаких конфликтов у нас нет

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал об отношениях с президентом Российской Премьер-Лиги Александром Алаевым.

«Общались ли с Алаевым после истории с высказываниями? Сегодня на Исполкоме поздоровались. Отношения у нас с РПЛ нормальные и рабочие. Взаимодействуем профессионально, никаких конфликтов у нас нет», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.