Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал о силе русского менталитета

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об аспектах, которые помогают его футболистам лучше подготовиться к матчам.

«Русский менталитет силён тем, что русские люди отдают все силы. На любой тренировке наши парни показывают хороший настрой. С таким настроем можно добиваться хороших результатов. При этом я не могу позволить кому‑то не выкладываться на 100%, потому что тогда мы не станем успешной и сильной командой. Минимум — это выходить на поле и защищать красно‑белые цвета с честью, потому что за тобой стоит множество людей, которые отдают страсть, жизнь и воспоминания. Мы каждый день можем делать множество людей счастливыми. Но вместе с этим, конечно же, приходит и давление», — сказал Абаскаль в интервью клубной пресс‑службе.

«Спартак» с 20 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Абаскаля сыграют с «Факелом».