Глава судейского комитета высказался о внедрении судей из Саудовской Аравии на матчи РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев высказался о потенциальном приглашении судей из Саудовской Аравии на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас с РПЛ согласовываются изменения в регламент. После этого подберём тур, свяжемся с коллегами из Саудовской Аравии. Сегодня со своей стороны подписала соглашение Беларусь. Может быть, первыми будут из Саудовской Аравии или из Беларуси. Нужно согласовать, логистика сложная. Каждая федерация должна определить ценность матчей. Будем действовать сначала осторожно по количеству матчей, а затем уже смотреть», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее о возможном приглашении иностранных судей на матчи РПЛ высказался бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.