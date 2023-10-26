Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава судейского комитета высказался о внедрении судей из Саудовской Аравии на матчи РПЛ

Глава судейского комитета высказался о внедрении судей из Саудовской Аравии на матчи РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев высказался о потенциальном приглашении судей из Саудовской Аравии на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас с РПЛ согласовываются изменения в регламент. После этого подберём тур, свяжемся с коллегами из Саудовской Аравии. Сегодня со своей стороны подписала соглашение Беларусь. Может быть, первыми будут из Саудовской Аравии или из Беларуси. Нужно согласовать, логистика сложная. Каждая федерация должна определить ценность матчей. Будем действовать сначала осторожно по количеству матчей, а затем уже смотреть», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее о возможном приглашении иностранных судей на матчи РПЛ высказался бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.

Материалы по теме
Канчельскис: судьи из Катара в РПЛ? Заканчивайте! Вы ещё из Гондураса пригласите
Павел Каманцев: с Алаевым отношения рабочие, никаких конфликтов у нас нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android