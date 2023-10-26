Рафинья будет доступен для участия в «класико» с «Реалом»

Вингер «Барселоны» Рафинья сможет сыграть в матче 11-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, бразильский футболист, несмотря на прогнозы медицинского штаба, успел восстановиться после травмы. Напомним, Рафинья получил повреждение бедра в конце сентября.

Матч «Барселоны» и «Реала» состоится в субботу, 28 октября. Начало игры — в 17:15 мск. Встреча пройдёт на домашнем поле каталонцев.

Рафинья забивает в ворота «Мальорки» в матче 7-го тура Ла Лиги-2023/2024:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В текущем сезоне бразилец провёл за каталонцев семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.