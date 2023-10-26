Сергеев: у нас растёт хорошее поколение, и каждый должен стремиться в Европу

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев не согласился с мнением, что нынешнее поколение российских нападающих слабее тех, кто играл в конце нулевых.

«Ясно, что Павлюченко и Кержаков были топами, вопросов нет. Но общий уровень наших нападающих сейчас не ниже, чем раньше. Плюс сейчас уже растёт ещё одно хорошее поколение, и каждый должен стремиться попасть в топ-чемпионат Европы. У меня это желание точно остаётся. Сейчас я игрок «Зенита», но посмотрим, как будет дальше», — приводит слова Сергеева издание Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний Сергеев отметился семью голами и тремя результативными передачами в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах. После 12 туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.