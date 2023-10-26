Хавбек «Рубина» Безруков: понимаю, как арбитрам тяжело, сам судил два матча у детей

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал, что с уважением относится к арбитрам, работающим на матчах чемпионата России, потому что сам имеет судейский опыт.

«Когда я был в академии «Ростова», проходил судейские курсы. Это было где‑то лет пять назад. Нам тренер посоветовал пройти их, чтобы лучше знать правила. Но после них у нас пара человек даже арбитрами стали, то есть вот так их жизнь сложилась. Я тоже судил два матча у детей, после чего у меня отбило всё желание этим заниматься (смеётся). Мне ещё предлагали судить мужчин на соревнованиях области, но я уже отказался. Сконцентрировался на футболе.

Ощутил ли давление на себе? Ещё какое! Я представляю, что чувствуют люди, работающие на матчах РПЛ. Когда я судил детей, на меня сильно «наезжали» родители. После этого я сказал: «Ребята, судите сами. Я лучше буду играть сам». Поэтому сейчас не позволяю себе говорить что‑либо в адрес судей? Я вообще их не трогаю! Понимаю, как им тяжело, какое давление они испытывают», — приводит слова Безрукова «Матч ТВ».