Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев объяснил, почему РФС решил пригласить иностранных арбитров в Россию. Ранее стало известно о сотрудничестве РФС в области судейства с федерациями футбола Саудовской Аравии, Катара и Беларуси. Иностранные арбитры будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги, а российские судьи отправятся в обратных направлениях.

«Нужны ли иностранцы? Если мы подписываем соглашение, то, очевидно, так считаем. Нам нужно международное сотрудничество, иностранные судьи, а нашим арбитрам надо покинуть рутину — но не в плохом смысле. Когда едешь куда-то, всегда приобретаешь какие-то знания. Это обогатит все четыре страны», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.