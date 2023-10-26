Каманцев: Саудовская Аравия сильно вкладывается в футбол. Их судьи не добавят скандалов

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о приглашении саудовских арбитров в РПЛ. Ранее стало известно о сотрудничестве РФС в области судейства с федерациями футбола Саудовской Аравии, Катара и Беларуси. Иностранные арбитры будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги, а российские судьи отправятся в обратных направлениях.

«Не добавят ли иностранцы скандалов, не слабее ли они? Увидим. Саудовская Аравия очень сильно вкладывается в футбол. Нужно вкладываться в сотрудничество, когда это интересует обе страны, а не когда они разовьются, перейдут на высочайший уровень — а мы к ним придём и начнём сотрудничество. Что-то даём мы, что-то — они. Посмотрим, как оно получится. Не думаю, что будут отдельные скандалы, связанные с иностранными судьями», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.