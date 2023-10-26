Джонс: Мак Аллистер может выпятить задницу, и у него будет невозможно отобрать мяч

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс рассказал, за кем из товарищей по команде чаще всего наблюдает на тренировках.

«Никогда раньше не видел чего-то подобного тому, как Мак Аллистер укрывает мяч. Он немного выпячивает задницу, и отобрать у него мяч становится невозможно. Он по своему опыту знает, когда его будут прессинговать и в какую сторону надо двигаться после этого.

Салах зачастую также творит удивительные вещи. В игре бывают моменты, когда он особо ничего не делает, а потом идёт и забивает. Он постоянно остаётся вовлечённым в игру. В его голове всегда сидит одна и та же мысль: «Я забью гол для команды».

Учусь у всех парней без исключения. Я из таких людей, которые всегда открыты к чему-то новому. Всегда буду стараться брать что-то из их игры и смотреть, как это поможет мне стать лучше», – приводит слова Джонса Liverpool Echo.