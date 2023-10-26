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За Почеттино будет последнее слово в трансферах «Челси»

За Почеттино будет последнее слово в трансферах «Челси»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино получит больше влияния на трансферы лондонской команды. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, цель клуба на январское трансферное окно состоит в том, чтобы усилить исключительно проблемные места в составе. Боссы «Челси» больше не хотят перенасыщать команду ненужными футболистами.

Отмечается, что за Почеттино останется последнее слово в вопросе трансферов после обсуждения их с директоратом «Челси». Клуб намерен подписывать игроков строго под нужды главного тренера.

Сообщается, что приоритетом «Челси» этой зимой является подписание центрального нападающего. В первую очередь рассматриваются кандидатуры форвардов «Наполи» и «Брентфорда» — Виктора Осимхена и Айвана Тони. Ранее сообщалось об интересе «Челси» к голкиперу «Арсенала» Аарону Рамсдейлу.

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