Дюков: будет здорово, если наши судьи смогут обслуживать матчи Бензема и Роналду

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о сотрудничестве РФС с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства.

«Судейские договоры с Беларусью и Саудовской Аравией? Вы знаете, что наши судьи сейчас почти не работают на международных матчах, то, конечно, если они получат возможность обслуживать матчи с участием Бензема, Роналду ― это будет здорово. А если они смогут обслуживать матчи этих чемпионатов, то логично будет дать возможность и арбитрам этих стран поработать у нас. Те же судьи Саудовской Аравии же обслуживают матчи звёзд, почему у них не может получиться здесь? Я сомневаюсь, что с другими странами будут какие-то соглашения в ближайшее время. Но мы не должны бояться пробовать. Ничего страшного не произойдёт, если какие-то наши матчи будут обслуживать судьи из Саудовской Аравии», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз заключил договор о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Это, в частности, предполагает обмен ведущими арбитрами для обслуживания игр Российской Премьер-Лиги и высшей лиги чемпионата Саудовской Аравии.