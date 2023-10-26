РФС работает над проведением турнира сборных с участием стран БРИКС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о том, что РФС работает над проведением турнира сборных России с участием стран БРИКС.

«Мы приступили к планированию игр для сборных команд в 2024 году. Нам надо подписать договоры и контракты, после чего мы всё объявим. Мы будем работать над проведением турнира с участием стран БРИКС», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз заключил договор о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Это, в частности, предполагает обмен ведущими арбитрами для обслуживания игр Российской Премьер-Лиги и высшей лиги чемпионата Саудовской Аравии.