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РФС работает над проведением турнира сборных с участием стран БРИКС

РФС работает над проведением турнира сборных с участием стран БРИКС
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о том, что РФС работает над проведением турнира сборных России с участием стран БРИКС.

«Мы приступили к планированию игр для сборных команд в 2024 году. Нам надо подписать договоры и контракты, после чего мы всё объявим. Мы будем работать над проведением турнира с участием стран БРИКС», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз заключил договор о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Это, в частности, предполагает обмен ведущими арбитрами для обслуживания игр Российской Премьер-Лиги и высшей лиги чемпионата Саудовской Аравии.

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