Дюков: надеемся, что сборная России сыграет в ноябре дома

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС рассматривает вариант с организацией матчей сборной России в грядущем ноябре.

«Мы хотели бы провести матчи сборной России в ноябре. Количество команд, с которыми мы можем сыграть, сократилось. Мы надеемся, что получится сыграть, и надеемся, что получится сыграть в России. Это страны Африки? В том числе», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в октябре в рамках учебно-тренировочного сбора национальная команда России сыграла два товарищеских матча. 12 октября сборная Россия провела матч с Камеруном, который обыграла со счётом 1:0. 16 октября российская национальная команда сыграла вничью со сборной Кении (2:2).