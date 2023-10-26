Президент РФС Дюков: международные матчи важная, но не самая большая часть нашего футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о состоянии отечественного футбола.

«Как бы охарактеризовал состояние нашего футбола сейчас одним словом? Одним точно не смогу. Я прекрасно понимаю, что для всех важны международные матчи. Это важная, но не самая большая часть нашего футбола. Есть массовый футбол, детско‑юношеский, любительский, женский. По всем этим направлениям есть значительный прогресс, и это произошло не само по себе. Мы реализуем много проектов, чтобы реализовать футбол по всем направлениям», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных футбольных турнирах по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных. Российские арбитры также перестали получать назначения на матчи еврокубков. В связи со всеми перечисленными факторами Российский футбольный союз рассматривал перспективу перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.