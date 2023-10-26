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Хлусевич: «Спартак» — атакующая команда. Нет ничего страшного в том, что она пропускает

Хлусевич: «Спартак» — атакующая команда. Нет ничего страшного в том, что она пропускает
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о стиле игры красно-белых.

«Я давно говорил, что «на ноль» играть, конечно, это хорошо. Но «Спартак» — это атакующая команда, и нет ничего страшного в том, что она пропускает. Почему? Потому что атакуют и защитники даже. Это нормально! Мы не обороняемся, а играем в атакующий футбол. Это лично моё мнение.

Конечно, хорошо, что мы сыграли «на ноль» (с «Пари НН». — Прим. «Чемпионата»). Это очень важно для нас. И как защитник скажу, что «на ноль» играть очень приятно», — сказал Хлусевич в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» с 20 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Абаскаля сыграют с воронежским «Факелом».

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