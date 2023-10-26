Глава РФС Дюков оценил текущий сезон РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков оценил текущий сезон МИР Российской Премьер-Лиги, отметив плотность клубов в турнирной таблице.

«Что касается РПЛ, то очень много интересных матчей. Надо отметить плотность клубов в турнирной таблице. Есть интрига на всех уровнях. Многие клубы используют молодых игроков ― это радует. Впечатления положительные», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз заключил договор о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Это, в частности, предполагает обмен ведущими арбитрами для обслуживания игр Российской Премьер-Лиги и высшей лиги чемпионата Саудовской Аравии.