Гвардиола — о дерби Манчестера: «Юнайтед» очень уверен в себе после победы в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после минувшего матча Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (3:1) поделился мнением о предстоящей встрече в АПЛ, в которой «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед».

«Матч на «Олд Траффорд» — это другая игра. В Премьер-лиге у нас есть 87 очков, за которые нужно бороться, здесь у нас было всего девять очков. Это значительно меньше. В Лиге чемпионов мы не можем упускать шансы. Это дерби важно, и «Юнайтед» очень уверен в себе после победы в матче с «Копенгагеном». Играть на «Олд Траффорд» всегда тяжело, но у нас есть время подготовиться, и мы собираемся сделать это как можно лучше», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура АПЛ, который состоится 29 октября в 18:30 мск.