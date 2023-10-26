Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Хлусевич: на то он и «Спартак», вокруг него всегда есть какие-то слухи

Даниил Хлусевич: на то он и «Спартак», вокруг него всегда есть какие-то слухи
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о слухах, возникающих вокруг команды.

«В команде великолепное настроение! Хорошо вышли после перерыва. С победы вышли, поэтому всё хорошо. А по поводу слухов… На то он и «Спартак», вокруг него всегда есть какие‑то слухи. Это нормально! Но как говорится, дыма без огня не бывает. Из чего‑то конкретные слухи рождаются. Но в основном это чисто работа медиа, наверное, журналистов. В этом нет ничего страшного», — сказал Хлусевич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок в общей группе красно-белых из-за проблем с дисциплиной. 22 октября форвард попал в заявку команды на матч Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0) и провёл на поле 45 минут.

Материалы по теме
Хлусевич: «Спартак» — атакующая команда. Нет ничего страшного в том, что она пропускает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android