Тер Штеген: быть капитаном «Барселоны» в «эль класико» — большая гордость

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о предстоящем матче испанской Примеры, в котором каталонский клуб сыграет с мадридским «Реалом».

«На текущий момент мы добились некоторых результатов, которые придают нам уверенность перед «эль класико», что важно для нас, потому что, очевидно, мы хотим выиграть этот матч. Мы играем дома, за нами стоят болельщики, и мы хотим победить в этой игре. Разумеется, в «Реале» помнят, что прошлогодний матч прошёл для них не так хорошо.

Я чувствую себя очень важным игроком в клубе и в команде. Это отличный матч, в котором все хотят принять участие, и я крайне рад тому, что надену капитанскую повязку в нём — это большая гордость», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

Матч «Барселоны» с «Реалом» состоится в субботу, 28 октября, в 17:15 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.