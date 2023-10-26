Беллингем: навсегда запомню, как Роналду забил «Барселоне» и просил её фанатов быть тише

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением о предстоящем матче испанской Примеры с «Барселоной».

«Да, да, я нахожусь в хорошей форме для матча. Я действительно взволнован. Просто надеюсь, что придёт время игры и я получу удовольствие. Если говорить о самом ярком воспоминании от «эль класико», то я навсегда запомню, как Криштиану забил гол на «Камп Ноу» и попросил болельщиков успокоиться. Это было очень захватывающе», — приводит слова Беллингема Mundo Deportivo.

Напомним, «Реал» проведёт матч Ла Лиги с «Барселоной» 28 октября. Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.