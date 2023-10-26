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Игрок «Спартака» Хлусевич рассказал, как команда реагирует на слухи об отставке Абаскаля

Игрок «Спартака» Хлусевич рассказал, как команда реагирует на слухи об отставке Абаскаля
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о реакции команды на слухи об отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Как мы не поддаёмся на слухи о перспективах Абаскаля? Мы не обращаем внимания на СМИ в этом плане. Работаем, делаем свою работу. Для нас это самое важное. Если мы будем обращать на это внимание, конечно, это может повлиять и на результат. Поэтому стараемся вообще абстрагироваться», — сказал Хлусевич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, испанский специалист работает в московском клубе с июня 2022 года.

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Подопечные Гильермо Абаскаля за 12 туров набрали 20 очков.

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