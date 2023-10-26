«Ливерпуль» — «Тулуза»: текстовая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 26 октября, состоится матч 3-го тура группы Е Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и французской «Тулузой». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы . Группа E. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
5 : 1
Тулуза
Тулуза, Франция
1:0 Жота – 9' 1:1 Даллинга – 16' 2:1 Эндо – 30' 3:1 Нуньес – 34' 4:1 Гравенберх – 65' 5:1 Салах – 90+3'
Напомним, группу Е Лиги Европы возглавляет «Ливерпуль», набрав шесть очков в двух играх. Английский клуб обыграл бельгийский «Юнион» (2:0) и австрийский ЛАСК (3:1). «Тулуза» находится на втором месте с четырьмя очками. Французы победили ЛАСК (1:0) и сыграли вничью с «Юнионом» (1:1).
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