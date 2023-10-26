«Барселона» выставила на продажу сиденья, сетку и траву со «Спотифай Камп Ноу»

Испанская «Барселона» запустила кампанию под названием «Memorabilia», целью которой является продажа различных предметов, связанных со старым стадионом «Спотифай Камп Ноу», сообщает Marca.

Болельщик сможет купить пластиковое сиденье, на котором он в последние годы смотрел футбол. Цены варьируются от € 99 до € 299.

Но это не единственные объекты, которые можно приобрести со старого стадиона «Барсы». На продажу также выставлены сетки для ворот, которые разрезали и поставили в рамку. А ещё продаётся трава арены, где был сыгран последний официальный матч прошлого сезона «Барселона» — «Мальорка» (3:0).

Эта инициатива клуба направлена на то, чтобы фанаты команды могли получить сувенир со стадиона. А также для того, чтобы руководители каталонцев увеличили источник дохода. Кроме того, в других сферах продаются предметы, подписанные игроками: капитанская повязка или футболки с автографами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.