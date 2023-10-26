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«Барселона» выставила на продажу сиденья, сетку и траву со «Спотифай Камп Ноу»

«Барселона» выставила на продажу сиденья, сетку и траву со «Спотифай Камп Ноу»
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Испанская «Барселона» запустила кампанию под названием «Memorabilia», целью которой является продажа различных предметов, связанных со старым стадионом «Спотифай Камп Ноу», сообщает Marca.

Болельщик сможет купить пластиковое сиденье, на котором он в последние годы смотрел футбол. Цены варьируются от € 99 до € 299.

Но это не единственные объекты, которые можно приобрести со старого стадиона «Барсы». На продажу также выставлены сетки для ворот, которые разрезали и поставили в рамку. А ещё продаётся трава арены, где был сыгран последний официальный матч прошлого сезона «Барселона» — «Мальорка» (3:0).

Эта инициатива клуба направлена на то, чтобы фанаты команды могли получить сувенир со стадиона. А также для того, чтобы руководители каталонцев увеличили источник дохода. Кроме того, в других сферах продаются предметы, подписанные игроками: капитанская повязка или футболки с автографами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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