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ЭСК: действия Кирилла Гоцука были направлены на подрыв авторитета судьи и имиджа игры

ЭСК: действия Кирилла Гоцука были направлены на подрыв авторитета судьи и имиджа игры
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) заявила, что арбитр Алексей Амелин ошибочно сразу не удалил с поля защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука на 82-й минуте матча 12‑го тура МИР РПЛ со «Спартаком» (0:2).

«Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Пари НН» Кирилла Гоцука на 82-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, одёрнувшего руку судьи в тот момент, когда он собирался выносить ему предупреждение, расценивается всеми членами комиссии как агрессивное поведение, так как игрок «Пари НН» проявил полное неуважение к судье. Комиссия единогласно считает, что действия данного игрока были направлены на подрыв авторитета судьи и имиджа игры, в связи с чем судье следовало удалить с поля игрока «Пари НН» за агрессивное и оскорбительное поведение в адрес судьи», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Напомним, на 82-й минуте матча со «Спартаком» защитник «Пари НН» Гоцук получил жёлтую карточку. Второе предупреждение футболист получил уже в компенсированное время и был удалён с поля.

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