«Арис» — «Бетис»: Кокорин вне заявки на матч ЛЕ

Сегодня, 26 октября, состоится матч 3-го тура группы С Лиги Европы между кипрским «Арисом» и испанским «Бетисом». Встреча пройдёт на стадионе «Альфамега» в Лимасоле, Кипр. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Стартовые составы:

«Арис»: Алвес, Боаки, Мукету-Муссунда, Яго, Урошевич, Сёке, Струски, Маямбела, Гомис, Бенгтсстон, Бабика.

«Бетис»: Руй Силва, Песселья, Абнер, Рока, Родригес, Карвалью, Руибаль, Перес, Энрике, Жозе, Абде.

Напомним, за кипрский клуб выступает россиянин Александр Кокорин, который недавно лечился от травмы паха. 25 октября нападающий присоединился к общей группе, однако на сегодняшнюю игру не попал в заявку.

Группу С Лиги Европы возглавляет «Арис», набрав три очка в двух играх. Кипрский клуб обыграл шотландский «Рейнджерс» (2:1) и проиграл пражской «Спарте» (2:3). «Бетис» находится на последнем, четвёртом месте с тремя очками. Испанцы победили «Спарту» (2:1) и проиграли «Рейнджерсу» (0:1).