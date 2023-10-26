Экс-президент «Барселоны»: позор, что Перес не приедет на «эль класико». Он — неудачник

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал сообщения о том, что руководитель мадридского «Реала» Флорентино Перес пропустит «эль класико», которое состоится в субботу, 28 октября.

«Это позор, что Флорентино Перес не приедет на «эль класико». Как личность он — неудачник. Я никогда не вступлю в должность президента «Реала» Мадрид. Почему «Барселона» и «Реал» не могут собраться, чтобы перекусить или посидеть в одной ложе? Если бы я был президентом «Барселоны», я бы ушёл после такого. В Мадриде у нас есть спортивные соперники и исторические враги», — приводит слова Гаспара Cope.

Напомним, «эль класико» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

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