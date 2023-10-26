«Балкани» — «Астана»: стартовые составы на матч 3-го тура ЛК

Сегодня, 26 октября, состоится матч 3-го тура группы С Лиги конференций между косовским «Балкани» и казахстанской «Астаной». Встреча пройдёт на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине, Косово. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Стартовые составы:

«Балкани»: Колики, Тачи, Деллова, Траши, Яшаница, Крёзиу, Зюба, Куч, Лимай, Бериша, Грипши.

«Астана»: Чондрич, Досмагамбетов, Аманович, Марочкин, Бейсебеков, Эбон, Урега, Куат, Йованчич, Оганесян, Дарбо.

Напомним, «Балкани» располагается на второй строчке с тремя очками. А «Астана» находится на последнем, четвёртом месте без очков. Лидером группы С Лиги конференций является «Виктория Пльзень» с шестью очками.