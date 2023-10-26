Абаскаль: думаю, что мы отражаем те качества, за которые фанаты полюбили «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какими качествами должен обладать футболист, чтобы играть за красно-белых, а также за что болельщики любят команду.

«Чтобы играть за «Спартак», ты должен быть настоящим мужчиной. Ты выходишь на поле, чтобы отдать там всего себя. На мой взгляд, болельщики любят команду, которая показывает на поле, как хочет победить, показывает, что она заслуживает этой победы, которая не сдаётся даже после пропущенного гола, пока не забьёт сама.

Как мне рассказывали, в разные периоды «Спартак» мог быть не лучшим в защите, но постоянно бежал в атаку. Нам нужно уважать эти традиции. Ради фанатов. Чтобы даже в моменты, когда игра не идёт, команда бежала вперёд и пыталась перевернуть ход игры. У нас получилось это сделать 11 раз в прошлом сезоне. Я думаю, что мы отражаем те качества, за которые фанаты полюбили «Спартак», — сказал Абаскаль в интервью на You-Tube-канале клуба.