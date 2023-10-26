Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола видит Мусиалу в качестве замены Де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в том, чтобы полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала перешёл в стан «горожан». Об этом сообщает Abendzeiting.

По информации источника, испанский специалист считает, что в ближайшие пару лет Мусиала войдёт в десятку лучших игроков мира. Кроме того, подчёркивается, что Гвардиола рассматривает немецкого полузащитника в качестве замены 32-летнему полузащитнику «горожан» Кевину Де Брёйне.

Напомним, в нынешнем сезоне Мусиала принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.