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Источник: игрок «Динамо» Фомин пропустит следующий матч РПЛ

Источник: игрок «Динамо» Фомин пропустит следующий матч РПЛ
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин пропустит следующий матч МИР Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который пройдёт 29 октября.

«Фомин пропустит матч с «Уралом», — приводит слова источника «РИА Новости».

Россиянин получил травму 16 октября в составе сборной России во время товарищеского матча с национальной командой Кении (2:2) в турецкой Анталье.

Даниил является воспитанником «Краснодара», однако перешёл в московский клуб из «Уфы» летом 2020 года, по информации Transfermarkt, за € 3,5 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, где забил два мяча и отдал две результативные передачи. На данный момент «Динамо» в РПЛ располагается на шестой строчке с 18 очками.

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