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Стало известно о наказании члена совета директоров «Барселоны» за оскорбление Винисиуса

Руководство «Барселоны» приняло решение наказать члена совета директоров клуба Микеля Кампса, написавшего оскорбительные слова в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, запретив ему присутствовать на баскетбольном матче сине-гранатовых со «сливочными», который пройдёт сегодня, 26 октября. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, Кампс признал, что совершил ошибку, оскорбив Винисиуса. При этом для члена совета директоров каталонского клуба не установлен запрет на посещение футбольного «эль класико», которое состоится в грядущую субботу, 28 октября.

Напомним, «Барселона» сыграет с «Реалом» в 11-м туре чемпионата Испании. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.