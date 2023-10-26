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Беллингем: волосы встают дыбом, когда фанаты скандируют моё имя под песни «Битлз»

Беллингем: волосы встают дыбом, когда фанаты скандируют моё имя под песни «Битлз»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился впечатлениями от того, что болельщики «сливочных» скандируют его имя под песни легендарной британской рок-группы «Битлз».

«Битлз»? Конечно, я обожаю их, и у меня волосы встают дыбом, когда я слышу, как фанаты скандируют моё имя под эту песню», — приводит слова Беллингема Mundo Deportivo.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн. Действующий контракт Беллингема с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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