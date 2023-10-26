Беллингем: волосы встают дыбом, когда фанаты скандируют моё имя под песни «Битлз»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился впечатлениями от того, что болельщики «сливочных» скандируют его имя под песни легендарной британской рок-группы «Битлз».
«Битлз»? Конечно, я обожаю их, и у меня волосы встают дыбом, когда я слышу, как фанаты скандируют моё имя под эту песню», — приводит слова Беллингема Mundo Deportivo.
Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн. Действующий контракт Беллингема с клубом рассчитан до лета 2029 года.
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