Тренер «Спартака» Абаскаль: футбол — это марафон. Настоящие победы — в конце сезона

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль порассуждал об эмоциях от побед и поражений.

«На результаты официальных матчей не стоит реагировать как недостаточно эмоционально, так и слишком эмоционально. Нужно быть стабильным и спокойным всегда. Даже когда победы идут одна за одной. У нас, например, была домашняя серия из 15 матчей без поражений. В такие моменты важно сохранять холодную голову. Ты можешь чувствовать себя лучшим и забивать, но ты можешь и проиграть. Также не стоит быть слишком драматичным. Надо сохранять баланс. Это нелегко, ведь мы все люди. Футбол — это всегда эмоции. И проявив эмоции, ты можешь за секунду потерять самообладание. Важно успокаивать ребят словами, что у нас завтра тренировка, что все должны продолжать работу, что футбол — это марафон. Настоящие победы — в конце сезона.

Да, в начале могут быть как приятные моменты, так и поражения. Не завышать ожидания, не реагировать слишком эмоционально, всегда сохранять холодную голову, несмотря на чувства. Конечно, нам грустно после поражений, но завтра новый тренировочный день. Мы очень рады победам, но завтра снова новый тренировочный день. Футбол не даёт много времени», — сказал Абаскаль в интервью на You-Tube-канале клуба.