«Балкани» — «Астана»: казахстанцы быстро открыли счёт, но хозяева сразу его сравняли
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Сегодня, 26 октября, проходит матч 3-го тура группы С Лиги конференций между косовским «Балкани» и казахстанской «Астаной». Встреча идёт на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине, Косово. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск.
На восьмой минуте Оганесян с передачи Эбона открыл счёт.
На девятой минуте Куч быстро сравнял счёт.
Лига конференций . Группа C. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 19:45 МСК
Балкани
Сува-Река, Косово
Окончен
1 : 2
Астана
Астана, Казахстан
0:1 Оганесян – 7' 1:1 Куч – 8' 1:2 Бейсебеков – 23'
Напомним, «Балкани» располагается на второй строчке с тремя очками. А «Астана» находится на последнем, четвёртом месте без очков. Лидером группы С Лиги конференций является «Виктория Пльзень» с шестью очками.
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