Маскерано: если Месси захочет сыграть за сборную Аргентины на Олимпиаде, ему будут рады

Главный тренер сборной Аргентины U20 Хавьер Маскерано, который будет руководить национальной командой в случае её квалификации на Олимпийские игры 2024 года, ответил на вопрос о том, мог бы нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выступить на Олимпиаде в составе «альбиселесте».

«Двери сборной открыты для Лео, если он хочет этого, такова действительность. Если мы пройдём квалификацию и он захочет приехать, ему будут рады. У нас с ним прекрасные дружеские отношения, и я хотел бы, чтобы он был с нами», — приводит слова Маскерано RMC Sport.

Напомним, экс-защитник «Барселоны» возглавил молодёжную сборную Аргентины 1 января 2022 года. Действующее трудовое соглашение Маскерано с «альбиселесте» рассчитано до 31 декабря текущего года.