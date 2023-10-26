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Абаскаль рассказал, что может разозлить его в команде

Абаскаль рассказал, что может разозлить его в команде
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что может разозлить его в команде.

«Меня может разозлить проявление непрофессионализма. Работа в футболе – одна из лучших и самых прекрасных в мире. Это привилегия. Каждый день.

У нас есть всё необходимое, все сооружения, много людей, которые смотрят на нас с трибун, поддерживают нас, гонят нас вперёд. Поэтому я не могу принять, если кто-то не выкладывается на максимум.

Это даже не злит меня, это озадачивает. Почему? Ты здесь, у тебя есть всё. Ты должен выполнять минимум без обсуждений. Ты должен прилагать усилия, должен чем‑то жертвовать. Потому что у нас есть всё. Честно, у нас есть всё. И иногда это тяжело понять», – приводит слова Абаскаля клубное шоу.

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