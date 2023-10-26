Экс-игрок «Спартака» Тигиев: уровень иностранцев в РПЛ сейчас упал

Бывший игрок московского «Спартака» Георгий Тигиев высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Как дозировать иностранцев и россиян? Лимитом. Раньше было семь иностранцев и четверо наших. Ну, пусть будет 6+5. Но чтобы в любом случае обязательно играли россияне. Потому что нужен прогресс.

В том же «Спартаке» сколько молодёжи заиграло, когда иностранцы ушли. Если лимита не будет, везде иностранцы могут играть, хотя сейчас уже нет. Вот раньше пять-шесть лет назад, если бы не было лимита, один-двое наших играли бы в первых командах. А сейчас наши пацаны не уступают иностранцам. Лимит пусть будет 7+4 или 6+5, где шесть россиян. Уровень иностранцев сейчас упал», — приводит слова Тигиева Legalbet.

Напомним, Тигиев начинал карьеру в «Торпедо», откуда в 2015 году перешёл в «Анжи». В ходе сезона-2016/2017 Георгия арендовал «Спартак», с которым он по итогам той кампании стал чемпионом России. Впоследствии красно-белые выкупили контракт игрока. В составе московской команды защитник также стал обладателем Суперкубка России. В дальнейшем игрок уходил в аренду в «Крылья Советов» и минское «Динамо», а также выступал за «Спартак-2».