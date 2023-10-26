Член совета ФИФА: обращаюсь к Фаджоли как мать: «Выздоравливай и возвращайся в футбол»

Член совета ФИФА Эвелина Кристиллин прокомментировала ситуацию с тем, что несколько итальянских футболистов, включая полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли, были уличены в игре на ставках.

«Мне жаль этих парней. Они очень молоды, плохо ориентированы в жизни. Я надеюсь, что у них всё наладится, потому что лудомания — это болезнь. Необходимо лечить их. Я не думаю, что это нарушает мир футбола в более широком смысле. Я хочу выразить слова поддержки Николо Фаджоли, ведь у него тяжёлый момент, и как мать хочу сказать ему, чтобы он выздоравливал и возвращался к нам», — приводит слова Кристиллин сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, ранее Фаджоли был отстранён от футбола на семь месяцев, а агент итальянского полузащитника признался, что Николо страдает от игровой зависимости.